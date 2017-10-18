Футболісти Герти Даріда і Леккі не зіграють проти Зорі
Тренерський штаб Герти назвав гравців, які зможуть зіграти в матчі проти Зорі в 3-му турі групового етапу Ліги Європи.
Як пише Твіттер клубу, в список потрапили 18 футболістів:
воротарі: Руне Ярстейн, Джонатан Клінсманн.
захисники: Карім Рекік, Джордан Торунаріга, Марвін Платтенхардт, Мітчелл Вайзер, Петер Пекарік, Фабіан Лустенбергер, Ніклас Штарк.
півзахисники: Валентино Лазаро, Ондрей Дуда, Олександр Ессвайн, Генки Харагуті, Пер Шелбред, Арне Майер
нападники: Саломон Калу, Ведад Ібішевіч, Деві Зельке.
Відзначимо, що в заявці на матч відсутні відразу три гравці основного складу Герти - Метью Леккі, Владімір Даріда і Себастьян Лангкамп.
🛩🛩🛩 Wir fliegen in die Ukraine und diese Jungs kommen mit! #HerthaInternational #ZORBSC #hahohe pic.twitter.com/d6L9YQuRvj— Hertha BSC (@HerthaBSC) 18 жовтня 2017 р.
Раніше повідомлялося, що Вернидуб на матч проти Герти взяв 20 футболістів.
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua