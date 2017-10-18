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18.10.2017  14:33

Футболісти Герти Даріда і Леккі не зіграють проти Зорі

Тренерський штаб Герти назвав гравців, які зможуть зіграти в матчі проти Зорі в 3-му турі групового етапу Ліги Європи.

Як пише Твіттер клубу, в список потрапили 18 футболістів:

воротарі: Руне Ярстейн, Джонатан Клінсманн.

захисники: Карім Рекік, Джордан Торунаріга, Марвін Платтенхардт, Мітчелл Вайзер, Петер Пекарік, Фабіан Лустенбергер, Ніклас Штарк.

півзахисники: Валентино Лазаро, Ондрей Дуда, Олександр Ессвайн, Генки Харагуті, Пер Шелбред, Арне Майер

нападники: Саломон Калу, Ведад Ібішевіч, Деві Зельке.

Відзначимо, що в заявці на матч відсутні відразу три гравці основного складу Герти - Метью Леккі, Владімір Даріда і Себастьян Лангкамп.

Раніше повідомлялося, що Вернидуб на матч проти Герти взяв 20 футболістів.
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