Динамо і Шахтар розсудить Романов. Суддівські призначення на 13-й тур Прем'єр-ліги
Комітети Федерації футболу України призначили офіційних осіб на матчі 13-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем’єр-ліги сезону 2017/2018 років.
Про це повідомляє офіційний сайт ФФУ.
"Олімпік" (Донецьк) - "Зірка" (Кропивницький): арбітр – Арановський Є.А. (Київ)
"Олександрія" (Олександрія) – "Верес" (Рівне): арбітр – Монзуль К.В. (Харків)
"Ворскла" (Полтава) – "Карпати" (Львів): арбітр – Кривоносов М.О. (Київ)
"Маріуполь" (Маріуполь) - "Зоря" (Луганськ): арбітр – Труханов К.В, (Харків)
"Сталь" (Кам’янське) – "Чорноморець" (Одеса): арбітр – Пасхал І.Ю. (Херсон)
"Динамо" (Київ) – "Шахтар" (Донецьк): арбітр – Романов В.М (Дніпро)
Раніше повідомлялося, що Комітет арбітрів переведе Монзуль в групу УПЛ, Романова відправлять у Першу лігу.
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua