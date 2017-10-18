Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   PDA  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Останнє в розділі
Чорноморець презентував нову виїзну форму
Динамо програло Інтеру в Юнацькій лізі УЄФА
Віда зможе зіграти з Янг Бойз
Новини
17:09
ЧС-2018. Мер Калінінграда порадив городянам під час Мундіалю не бити іноземців
17:03
Теніс. Стаховський вибуває з турніру в Антверпені
16:50
Гімнастика. Українська олімпійська чемпіонка Гуцу звинуватила білоруського гімнаста в згвалтуванні
16:45
Футбол. Чорноморець презентував нову виїзну форму
16:09
Футбол. Динамо програло Інтеру в Юнацькій лізі УЄФА
15:45
Футбол. Віда зможе зіграти з Янг Бойз
15:26
Футбол. Відразу три гравці Шахтаря після матчу з Фейєнордом пропустили тренування
15:17
Футбол. Україна (U-16) зіграла внічию з Італією у товариському матчі
Усі новини
22 перегляди Версія для друку    Коментарі  [  ]
18.10.2017  14:53

Динамо і Шахтар розсудить Романов. Суддівські призначення на 13-й тур Прем'єр-ліги

Комітети Федерації футболу України призначили офіційних осіб на матчі 13-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем’єр-ліги сезону 2017/2018 років.

Про це повідомляє офіційний сайт ФФУ.

"Олімпік" (Донецьк) - "Зірка" (Кропивницький): арбітр – Арановський Є.А. (Київ)

"Олександрія" (Олександрія) – "Верес" (Рівне): арбітр – Монзуль К.В. (Харків)

"Ворскла" (Полтава) – "Карпати" (Львів): арбітр – Кривоносов М.О. (Київ)

"Маріуполь" (Маріуполь) - "Зоря" (Луганськ): арбітр – Труханов К.В, (Харків)

"Сталь" (Кам’янське) – "Чорноморець" (Одеса): арбітр – Пасхал І.Ю. (Херсон)

"Динамо" (Київ) – "Шахтар" (Донецьк): арбітр – Романов В.М (Дніпро)

Раніше повідомлялося, що Комітет арбітрів переведе Монзуль в групу УПЛ, Романова відправлять у Першу лігу.
Читай також
Комітет арбітрів переведе Монзуль в групу УПЛ, Романова відправлять у Першу лігу

Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
17.10.2017

Феєнорд - Шахтар. Текстова онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
Ключові баталії Ліги чемпіонів
Франківський адвокат Путіна, або Як делегат ФФУ приміряв шкуру Медведчука
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
  
  