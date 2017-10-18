Динамо і Шахтар розсудить Романов. Суддівські призначення на 13-й тур Прем'єр-ліги

Комітети Федерації футболу України призначили офіційних осіб на матчі 13-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем’єр-ліги сезону 2017/2018 років.

Про це повідомляє офіційний сайт ФФУ.

"Олімпік" (Донецьк) - "Зірка" (Кропивницький): арбітр – Арановський Є.А. (Київ)



"Олександрія" (Олександрія) – "Верес" (Рівне): арбітр – Монзуль К.В. (Харків)



"Ворскла" (Полтава) – "Карпати" (Львів): арбітр – Кривоносов М.О. (Київ)



"Маріуполь" (Маріуполь) - "Зоря" (Луганськ): арбітр – Труханов К.В, (Харків)



"Сталь" (Кам’янське) – "Чорноморець" (Одеса): арбітр – Пасхал І.Ю. (Херсон)



"Динамо" (Київ) – "Шахтар" (Донецьк): арбітр – Романов В.М (Дніпро)

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