Україна (U-16) зіграла внічию з Італією у товариському матчі

Світлина ФФУ

Юнацька збірна команда України, сформована з гравців 2002 року народження, провела один з двох запланованих спарингів проти одноліток з Італії у рамках навчально-тренувального збору.

Товариський матч



Україна U-16 – Італія U-16 – 1:1 (1:1)



Голи: 1:0 - Вивчаренко (4), 1:1 - Кавалло (27)



Україна: Турбаєвський – Емере (Егбуджуо, 54), Вивчаренко (к) (Даніловський, 69), Забарний (Шиш, 60), Скорко, Бражко (Дідик, 15), Судаков (Рубчинський, 48), Глушач (Волинець, 54), Вьюнник (Карабін, 60), Близниченко (Гончарук, 54), Кудь (Кобак, 60)



Італія: Вітале – Гуадегбе (Еспозіто, 48), Дімарко, Скіццато (Панада, 56), Спіна (к), Річчо, Кавалло (Мералья, 64, Трімболі (Честер, 64), Реда (Тонг’я, 48), Роккі (Далле Мура, 48), Рено (Ліпарі, 56)

Попередження: Вивчаренко (62) - Гуадегбе (26), Трімболі (40+1), Скіццато (48)