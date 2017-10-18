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47 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]18.10.2017 15:45
Віда зможе зіграти з Янг Бойз
|Домагой Віда
Захисник Динамо Домагой Віда має всі шанси залікувати пошкодження і зіграти в поєдинку Ліги Європи проти швейцарського Янг Бойз.
Як відомо, 28-річний футболіст повернувся в розташування Динамо зі збірної Хорватії з пошкодженням, через що пропустив останній матч киян в УПЛ з Чорноморцем.
Однак на наступний матч киян - проти Янг Бойз в Лізі Європи - Віда може повернутися на поле.
Останнім часом хорватський захисник проходив відновлення і працював в спортзалі, і за прогнозами лікарів повинен встигнути встигнути відновитися до Янг Бойз, повідомляє Sport Arena.
Як відомо, матч Динамо - Янг Бойз відбудеться 19 жовтня на НСК Олімпійський.
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