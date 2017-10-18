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58 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]18.10.2017 16:09
Динамо програло Інтеру в Юнацькій лізі УЄФА
Динамо (U-19) в матчі-відповіді плей-офф чемпіонів Юнацької ліги УЄФА поступилося Інтеру.
Таким чином, юніорська команда Динамо завершила виступ у турнірі в цьому сезоні.
Юнацька ліга УЄФА
Перший раунд
Другий матч
Динамо - Інтер (Італія) 0:3 (0:2)
Голи: 0:1 – 10 Пінамонті, 0:2 – 29 Пінамонті, 0:3 – 73 Одгор.
Як відомо, перший матч між суперниками завершився з рахунком 2:2.
#UYL, #DinamoKievInter 0-3. Nerazzurri qualificati! 👏🔝— Inter (@Inter) 18 жовтня 2017 р.
Il match report qui 👉 https://t.co/rQzm0pYx5n #InterYouth #ForzaInter
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