Динамо програло Інтеру в Юнацькій лізі УЄФА

Динамо (U-19) в матчі-відповіді плей-офф чемпіонів Юнацької ліги УЄФА поступилося Інтеру.

Таким чином, юніорська команда Динамо завершила виступ у турнірі в цьому сезоні.

Юнацька ліга УЄФА

Перший раунд

Другий матч

Динамо - Інтер (Італія) 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 – 10 Пінамонті, 0:2 – 29 Пінамонті, 0:3 – 73 Одгор.

Як відомо, перший матч між суперниками завершився з рахунком 2:2.