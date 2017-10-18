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18.10.2017  16:45

Чорноморець презентував нову виїзну форму

Світлина ФК Чорноморець

Чорноморець презентував нову виїзну форму на сезон 2017/18.

Про це пише сайт моряків.

Комплект, як і раніше, виконаний в білому кольорі. Тепер на футболках спереду присутні дві вертикальні синьо-чорні смуги. Прізвище та номер футболіста виконані чорним кольором.

Технічним спонсором Чорноморця залишається "Legea".

Раніше повідомлялося, що Чорноморець може підписати ще одного легіонера.
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