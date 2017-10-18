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19 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]18.10.2017 16:45
Чорноморець презентував нову виїзну форму
|Світлина ФК Чорноморець
Чорноморець презентував нову виїзну форму на сезон 2017/18.
Про це пише сайт моряків.
Комплект, як і раніше, виконаний в білому кольорі. Тепер на футболках спереду присутні дві вертикальні синьо-чорні смуги. Прізвище та номер футболіста виконані чорним кольором.
Технічним спонсором Чорноморця залишається "Legea".
Раніше повідомлялося, що Чорноморець може підписати ще одного легіонера.
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