Зозуля випадково був замінений в матчі Альбасете – Севілья Б

Роман Зозуля

Кумедний курйоз трапився з Романом Зозулею в матчі Сегунди, в якому його Альбасете приймав Севілью Б.

На початку другого тайму головний тренер Альбасете Монреаль Мартін вирішив зробити заміну. Наставник хотів замінити нападника Хернандеса Марреро, однак помічник арбітра щось перепутав та показав табличку з номером Зозулі, тому українець покинув поле вже на 55 хвилині.

Наставник Альбасете дуже розізлився з цього приводу, і вже на 61 хвилині замінив Марреро. Однак це не завадило Альбасете здобути перемогу з рахунком 2:1.

Після матчу Монреаль Мартін так прокоментував цей епізод: "Спочатку я вагався, міняти Зозулю чи Марреро, адже вони обоє були дуже втомлені. Тепер це немає значення", – цитує тренера football24.ua.

Нагадаємо, раніше Альбасете отримав нового головного тренера.