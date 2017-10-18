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49 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]18.10.2017 18:28
Тренер Янг Бойз: Ми приїхали до Києва з більш рішучим настроєм
|Адольф Хюттер
Янг Бойз приїхав до Києва за перемогою в грі з Динамо.
Про це заявив головний тренер клубу Адольф Хюттер.
"Ми раді знову приїхати до Києва. Звичайно, у нас не дуже хороші спогади про останню дуель в Києві, коли ми програли, але у нас тепер нова ситуація - потім ми вдома обіграли киян, тому ми приїхали сюди з більш рішучим настроєм", - сказав він.
"Після двох турів у Динамо 6 очок, у нас - 2. Ми знаходимося під певним тиском, і ми це розуміємо", - цитує наставника Sport Arena.
Нагадаємо, матч Динамо - Янг Бойз відбудеться 18-го жовтня о 22.05.
Раніше повідомлялося, що матч Динамо - Янг Бойз розсудить бригада арбітрів з Фінляндії.
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