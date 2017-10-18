Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   PDA  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Останнє в розділі
Юрій Вернидуб: Сподіваюся буде хороша гра
Президента ПСЖ викликано на допит у справі про корупції
Гравець Янг Бойз: Ми зробили висновки після поразки в Києві
Новини
19:55
Футбол. Юрій Вернидуб: Сподіваюся буде хороша гра
19:32
Футбол. Президента ПСЖ викликано на допит у справі про корупції
19:06
Футбол. Гравець Янг Бойз: Ми зробили висновки після поразки в Києві
18:56
Водне поло. Історичний шанс для чоловічої збірної України з водного поло
18:31
Футбол. Іван Гецко: На жаль, але інтриги в боротьбі за золоті меділі я не бачу
18:28
Футбол. Тренер Янг Бойз: Ми приїхали до Києва з більш рішучим настроєм
18:16
Футбол. Челсі - Рома, Баварія - Селтік. Матчі третього туру Ліги чемпіонів
18:07
Футбол. Зозуля випадково був замінений в матчі Альбасете – Севілья Б
Усі новини
49 переглядів Версія для друку    Коментарі  [  ]
18.10.2017  18:28

Тренер Янг Бойз: Ми приїхали до Києва з більш рішучим настроєм

Адольф Хюттер

Янг Бойз приїхав до Києва за перемогою в грі з Динамо.

Про це заявив головний тренер клубу Адольф Хюттер.

"Ми раді знову приїхати до Києва. Звичайно, у нас не дуже хороші спогади про останню дуель в Києві, коли ми програли, але у нас тепер нова ситуація - потім ми вдома обіграли киян, тому ми приїхали сюди з більш рішучим настроєм", - сказав він.

"Після двох турів у Динамо 6 очок, у нас - 2. Ми знаходимося під певним тиском, і ми це розуміємо", - цитує наставника Sport Arena.

Нагадаємо, матч Динамо - Янг Бойз відбудеться 18-го жовтня о 22.05.

Раніше повідомлялося, що матч Динамо - Янг Бойз розсудить бригада арбітрів з Фінляндії.
Читай також
Віда зможе зіграти з Янг Бойз
На матч Динамо – Янг Бойз можна потрапити за 35 гривень
Янг Бойз перед Динамо розгромив Грассхоппер
Матч-відповідь Янг Бойз - Динамо розсудить польська бригада арбітрів

Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
17.10.2017

Феєнорд - Шахтар. Текстова онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
Ключові баталії Ліги чемпіонів
Франківський адвокат Путіна, або Як делегат ФФУ приміряв шкуру Медведчука
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
  
  