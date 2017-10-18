Іван Гецко: На жаль, але інтриги в боротьбі за золоті меділі я не бачу

Іван Гецко

Колишній футболіст збірної України Іван Гецко вважає, що інтриги в боротьбі за золоті нагороди в чемпіонаті України з футболу вже немає.

Про це сказав сам колишній футболіст.



"Взагалі не зрозуміло, що коїться з Динамо, команда грає дуже не стабільно, рвано", - розпочав Гецко.

"Я не вірю, що кияни в найближчому турі обіграють "гірників", - сказав спеціаліст.

"Так, динамівці можуть налаштуватися на одну гру, але потім йдуть втрати очок на рівному місці", - продовжив Гецко.

"Відставка головного тренера Динамо Олекасндра Хацкевича абсолютно можлива, тому що будь-якому терпінню є край", цитує Гецка Вєсті

Нагадаємо, що Віктор Леоненко вважає, що в Динамо грають олені.