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18.10.2017  18:31

Іван Гецко: На жаль, але інтриги в боротьбі за золоті меділі я не бачу

Іван Гецко

Колишній футболіст збірної України Іван Гецко вважає, що інтриги в боротьбі за золоті нагороди в чемпіонаті України з футболу вже немає.

Про це сказав сам колишній футболіст.

"Взагалі не зрозуміло, що коїться з Динамо, команда грає дуже не стабільно, рвано", - розпочав Гецко.

"Я не вірю, що кияни в найближчому турі обіграють "гірників", - сказав спеціаліст.

"Так, динамівці можуть налаштуватися на одну гру, але потім йдуть втрати очок на рівному місці", - продовжив Гецко.

"Відставка головного тренера Динамо Олекасндра Хацкевича абсолютно можлива, тому що будь-якому терпінню є край", цитує Гецка Вєсті

Нагадаємо, що Віктор Леоненко вважає, що в Динамо грають олені.
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