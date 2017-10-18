Останнє в розділі
40 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]18.10.2017 18:31
Іван Гецко: На жаль, але інтриги в боротьбі за золоті меділі я не бачу
|Іван Гецко
Колишній футболіст збірної України Іван Гецко вважає, що інтриги в боротьбі за золоті нагороди в чемпіонаті України з футболу вже немає.
Про це сказав сам колишній футболіст.
"Взагалі не зрозуміло, що коїться з Динамо, команда грає дуже не стабільно, рвано", - розпочав Гецко.
"Я не вірю, що кияни в найближчому турі обіграють "гірників", - сказав спеціаліст.
"Так, динамівці можуть налаштуватися на одну гру, але потім йдуть втрати очок на рівному місці", - продовжив Гецко.
"Відставка головного тренера Динамо Олекасндра Хацкевича абсолютно можлива, тому що будь-якому терпінню є край", цитує Гецка Вєсті
Нагадаємо, що Віктор Леоненко вважає, що в Динамо грають олені.
Читай також
©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua