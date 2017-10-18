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18.10.2017  19:06

Гравець Янг Бойз: Ми зробили висновки після поразки в Києві

Кевін Мбабу / Фото Динамоманія

Янг Бойз може досягти позитивного результату у грі проти київського Динамо.

Про це сказав півзахисник швейцарців Кевін Мбабу  під час передматчевої прес-конференції.

"У нас сильна команда та гарний склад", - вважає Кевін.

"Ми добре підготувалися до гри, а найголовніше те, що зробили висновки після поразки в Києві, в кваліфікації ЛЧ", - цитує Мбабу Динамоманія.

Гра 3 туру ЛЄ Динамо - Янг Бойз відбудеться 19 жовтня о - 22:05 в Києві на НСК Олімпійський.

Нагадаємо, що динамівець Домагой Віда відновився після ушкодження та зможе допомогти своїй команді у грі проти Янг Бойз
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