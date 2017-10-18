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33 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]18.10.2017 19:06
Гравець Янг Бойз: Ми зробили висновки після поразки в Києві
|Кевін Мбабу / Фото Динамоманія
Янг Бойз може досягти позитивного результату у грі проти київського Динамо.
Про це сказав півзахисник швейцарців Кевін Мбабу під час передматчевої прес-конференції.
"У нас сильна команда та гарний склад", - вважає Кевін.
"Ми добре підготувалися до гри, а найголовніше те, що зробили висновки після поразки в Києві, в кваліфікації ЛЧ", - цитує Мбабу Динамоманія.
Гра 3 туру ЛЄ Динамо - Янг Бойз відбудеться 19 жовтня о - 22:05 в Києві на НСК Олімпійський.
Нагадаємо, що динамівець Домагой Віда відновився після ушкодження та зможе допомогти своїй команді у грі проти Янг Бойз
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