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13 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]18.10.2017 19:32
Президента ПСЖ викликано на допит у справі про корупції
|Нассер Аль-Хелаіфі
Президента ПСЖ Нассер Аль-Хелаіфі викликано на допит до швейцарського суду у справі про корупції.Засідання має ваідбутися 25 жовтня.
Про це повідомляє afp.com
Нагадаємо, що швейцарська прокуратура відкрила судові справи проти колишнього генсека ФІФА Жерома Вальке і Аль-Хелаіфі у зв'язку з підозрою в корупції при купівлі прав на трансляцію чемпіонатів світу компанією BeIN Media Group, в якій катарський функціонер є генеральным директором, пише Чемпіонат.
Раніше повідомлялося, що екс-генсек заперечує свою причетність до цієї справи.
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