Президента ПСЖ викликано на допит у справі про корупції

Нассер Аль-Хелаіфі

Президента ПСЖ Нассер Аль-Хелаіфі викликано на допит до швейцарського суду у справі про корупції.Засідання має ваідбутися 25 жовтня.

Про це повідомляє afp.com

Нагадаємо, що швейцарська прокуратура відкрила судові справи проти колишнього генсека ФІФА Жерома Вальке і Аль-Хелаіфі у зв'язку з підозрою в корупції при купівлі прав на трансляцію чемпіонатів світу компанією BeIN Media Group, в якій катарський функціонер є генеральным директором, пише Чемпіонат.

Раніше повідомлялося, що екс-генсек заперечує свою причетність до цієї справи.