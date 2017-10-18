Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   PDA  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Останнє в розділі
Юрій Вернидуб: Сподіваюся буде хороша гра
Президента ПСЖ викликано на допит у справі про корупції
Гравець Янг Бойз: Ми зробили висновки після поразки в Києві
Новини
19:55
Футбол. Юрій Вернидуб: Сподіваюся буде хороша гра
19:32
Футбол. Президента ПСЖ викликано на допит у справі про корупції
19:06
Футбол. Гравець Янг Бойз: Ми зробили висновки після поразки в Києві
18:56
Водне поло. Історичний шанс для чоловічої збірної України з водного поло
18:31
Футбол. Іван Гецко: На жаль, але інтриги в боротьбі за золоті меділі я не бачу
18:28
Футбол. Тренер Янг Бойз: Ми приїхали до Києва з більш рішучим настроєм
18:16
Футбол. Челсі - Рома, Баварія - Селтік. Матчі третього туру Ліги чемпіонів
18:07
Футбол. Зозуля випадково був замінений в матчі Альбасете – Севілья Б
Усі новини
13 переглядів Версія для друку    Коментарі  [  ]
18.10.2017  19:32

Президента ПСЖ викликано на допит у справі про корупції

Нассер Аль-Хелаіфі

Президента ПСЖ Нассер Аль-Хелаіфі викликано на допит до швейцарського суду у справі про корупції.Засідання має ваідбутися 25 жовтня.

Про це повідомляє afp.com

Нагадаємо, що швейцарська прокуратура відкрила судові справи проти колишнього генсека ФІФА Жерома Вальке і Аль-Хелаіфі у зв'язку з підозрою в корупції при купівлі прав на трансляцію чемпіонатів світу компанією BeIN Media Group, в якій катарський функціонер є генеральным директором, пише Чемпіонат.

Раніше повідомлялося, що екс-генсек заперечує свою причетність до цієї справи.
Читай також
Президент ПСЖ лякає "Барселону" купівлею Мессі
Президент ПСЖ: "Ми поважаємо правила УЄФА, але хочемо обговорити їх у жовтні"
Президент ПСЖ провів переговори з Гвардіолою
Президент ПСЖ підозрюється в корупції

Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
17.10.2017

Феєнорд - Шахтар. Текстова онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
Ключові баталії Ліги чемпіонів
Франківський адвокат Путіна, або Як делегат ФФУ приміряв шкуру Медведчука
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
  
  