Юрій Вернидуб: Сподіваюся буде хороша гра

Юрій Вернидуб

В Зорі є варіанти для атакувального футболу в матчі з Гертою.



Про це сказав під час передматчевої прес-конференції головний тренер луганчан Юрій Вернидуб.

"По-перше, Герта команда, яка дуже любить грати в агресивний футбол, хоча в Бундеслізі здебільшого грає від оборони", - розпочава головний тренер.

"В мене як і в кожного тренера є варіанти атакувальної гри, але можливо потрібно буде зіграти від хзахисту, завтра все побачите", - продовжив Юрій Миколайович

"У складі Герти не лише Ібішевич і Калу небезпечні, команда загалом віддає перевагу колективній грі", - цитує Вернидуба SportArena

Гра Зоря - Герта відбудеться 19 жовтня у Львові.

Нагадаємо, що на гру проти Герти Юрій Вернидуб взяв 20 футболістів.