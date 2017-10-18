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18 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]18.10.2017 19:55
Юрій Вернидуб: Сподіваюся буде хороша гра
|Юрій Вернидуб
В Зорі є варіанти для атакувального футболу в матчі з Гертою.
Про це сказав під час передматчевої прес-конференції головний тренер луганчан Юрій Вернидуб.
"По-перше, Герта команда, яка дуже любить грати в агресивний футбол, хоча в Бундеслізі здебільшого грає від оборони", - розпочава головний тренер.
"В мене як і в кожного тренера є варіанти атакувальної гри, але можливо потрібно буде зіграти від хзахисту, завтра все побачите", - продовжив Юрій Миколайович
"У складі Герти не лише Ібішевич і Калу небезпечні, команда загалом віддає перевагу колективній грі", - цитує Вернидуба SportArena
Гра Зоря - Герта відбудеться 19 жовтня у Львові.
Нагадаємо, що на гру проти Герти Юрій Вернидуб взяв 20 футболістів.
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