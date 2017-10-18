Спортивка: Маркевич може повернутися до Карпат

Мирон Маркевич може очолити Карпати.

Про це повідомляє газета Спортивка в своєму твіттері.

"Дуже часто з різнгих боків доходить інформація, що навколо Карпат крутяться люди, який пов'язують з Олександром Ярославським", - пише видання.

"А близько і Маркевич", - підсумовує газета.

Як повідомлялося раніше, Мирон Маркевич може очолити збірну Україну.