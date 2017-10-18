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122 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]18.10.2017 21:28
Спортивка: Маркевич може повернутися до Карпат
Мирон Маркевич може очолити Карпати.
Про це повідомляє газета Спортивка в своєму твіттері.
"Дуже часто з різнгих боків доходить інформація, що навколо Карпат крутяться люди, який пов'язують з Олександром Ярославським", - пише видання.
"А близько і Маркевич", - підсумовує газета.
Як повідомлялося раніше, Мирон Маркевич може очолити збірну Україну.
Шось зачасто з різних боків є інфа, шо навколо Карпат крутяться люди,яких прив'язують до харків'янина Ярославького...А близько і Маркевич...— Спортивка (@Sportyvka) 18 октября 2017 г.
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