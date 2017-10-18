Сидорчук: Хочемо взяти реванш у Янг Бойз

Сергій Сидорчук / Фото Динамоманія

Київське Динамо налаштовується лише на перемогу у грі проти Янг Бойз.

Про це повідомив під час прес-конференції капітан команди Сергій Сидорчук.

"Хочеться взяти невеличкий реванш за поразку від Янг Бойз, яка вибила нас з ЛЧ", - сказав Сергій

"Наше завдання вийти з групи з першого місця", - цитує півзахисника FC Dynamo Kyiv.

Нагадаємо, що матч Динамо - Янг Бойз розсудить бригада арбітрів з Фінляндії