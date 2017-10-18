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20 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]18.10.2017 21:37
Сидорчук: Хочемо взяти реванш у Янг Бойз
|Сергій Сидорчук / Фото Динамоманія
Київське Динамо налаштовується лише на перемогу у грі проти Янг Бойз.
Про це повідомив під час прес-конференції капітан команди Сергій Сидорчук.
"Хочеться взяти невеличкий реванш за поразку від Янг Бойз, яка вибила нас з ЛЧ", - сказав Сергій
"Наше завдання вийти з групи з першого місця", - цитує півзахисника FC Dynamo Kyiv.
Нагадаємо, що матч Динамо - Янг Бойз розсудить бригада арбітрів з Фінляндії
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