Хацкевич: Налаштовуємося лише на перемогу

Олександр Хацкевич / Фото FC Dynamo

Мета київського Динамо вийти з першого місця в групі ЛЄ.

Про це повідомив головний тренер киян Олександ Хацкевич під час передматчевої прес-конференції.

"Перемога - це головне, до чого ми прагнемо", - сказав наставник.

"В чемпіонаті останні ігри не вдалися, але ЛЄ це зовсім інший турнур", - продовжив Александр Миколайович.

"Сподіваюся хлопці відійшли від невдач, як у складі збірної, так і в клубі", - цитує Хацкевича Чемпіон.

Нагадаємо, що Хацкевич програв суд Федерації футболу Білорусії.