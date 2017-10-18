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18.10.2017  21:52

Хацкевич: Налаштовуємося лише на перемогу

Олександр Хацкевич / Фото FC Dynamo

Мета київського Динамо вийти з першого місця в групі ЛЄ.

Про це повідомив головний тренер киян Олександ Хацкевич під час передматчевої прес-конференції.

"Перемога - це головне, до чого ми прагнемо", - сказав наставник.

"В чемпіонаті останні ігри не вдалися, але ЛЄ це зовсім інший турнур", - продовжив Александр Миколайович.

"Сподіваюся хлопці відійшли від невдач, як у складі збірної, так і в клубі", - цитує Хацкевича Чемпіон.

Нагадаємо, що Хацкевич програв суд Федерації футболу Білорусії.
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