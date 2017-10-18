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37 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]18.10.2017 21:52
Хацкевич: Налаштовуємося лише на перемогу
|Олександр Хацкевич / Фото FC Dynamo
Мета київського Динамо вийти з першого місця в групі ЛЄ.
Про це повідомив головний тренер киян Олександ Хацкевич під час передматчевої прес-конференції.
"Перемога - це головне, до чого ми прагнемо", - сказав наставник.
"В чемпіонаті останні ігри не вдалися, але ЛЄ це зовсім інший турнур", - продовжив Александр Миколайович.
"Сподіваюся хлопці відійшли від невдач, як у складі збірної, так і в клубі", - цитує Хацкевича Чемпіон.
Нагадаємо, що Хацкевич програв суд Федерації футболу Білорусії.
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