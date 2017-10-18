Головний тренер Герти: На гру проти Зорі приїхали усі найкращі

Герта повинна зіграти набагато краще в матчі ЛЄ з Зорею, ніж в 2-у турі проти Естерсунда.

Про це заявив головний тренер команди з Берліну Пал Дардаї офіційному твіттеру Герти.

"Гра проти Зорі дуже важлива, і ми хочемо перемогти", - сказав наставник.

"Зоря дуже добре організована команда, тому гра буде надзвичайно важкою", - продовжив Дердаї.

"В команді немає травмованих, прилетіли всі найкращі", - цитує Пала Трибуна.

Нагадаємо, що головний тренер Зорі Юрій Вернидуб ще не визначився, як буде грати його команда.