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14 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]18.10.2017 22:11
Головний тренер Герти: На гру проти Зорі приїхали усі найкращі
Герта повинна зіграти набагато краще в матчі ЛЄ з Зорею, ніж в 2-у турі проти Естерсунда.
Про це заявив головний тренер команди з Берліну Пал Дардаї офіційному твіттеру Герти.
"Гра проти Зорі дуже важлива, і ми хочемо перемогти", - сказав наставник.
"Зоря дуже добре організована команда, тому гра буде надзвичайно важкою", - продовжив Дердаї.
"В команді немає травмованих, прилетіли всі найкращі", - цитує Пала Трибуна.
Нагадаємо, що головний тренер Зорі Юрій Вернидуб ще не визначився, як буде грати його команда.
PD: Haben #Leckie in Berlin gelassen, um ihn zu schonen nach seiner Belastung. Keine Verletzen, haben das beste Team dabei. #ZORBSC #hahohe pic.twitter.com/GeUidpsC3d— Hertha BSC (@HerthaBSC) 18 октября 2017 г.
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