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18.10.2017  22:27

Акінфєєв пропустив у 42-й грі Ліги чемпіонів поспіль

Ігорь Акінфєєв

Воротар московського ЦСКА Ігорь Акінфєєв продовжив власний антирекорд.

В матчі ЛЧ проти Базеля Акінфєєв пропустив гол на 29-й хвилині від Таулянта Джаки

Нагадаємо, що враховуються лише матчі групового етапу ЛЧ, а матчі кваліфікації в розрахунок не беруться.

Остання "суха" гра Акінфєєва в ЛЧ відбулося більше 10-и років тому у грі проти лондонського Арсеналу - 1 листопада 2006 року.

Нагадаємо, що в 3-у турі Ліги чемпіонів ЦСКА грає з Базелем.
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