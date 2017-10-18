Акінфєєв пропустив у 42-й грі Ліги чемпіонів поспіль

Ігорь Акінфєєв

Воротар московського ЦСКА Ігорь Акінфєєв продовжив власний антирекорд.

В матчі ЛЧ проти Базеля Акінфєєв пропустив гол на 29-й хвилині від Таулянта Джаки

Нагадаємо, що враховуються лише матчі групового етапу ЛЧ, а матчі кваліфікації в розрахунок не беруться.

Остання "суха" гра Акінфєєва в ЛЧ відбулося більше 10-и років тому у грі проти лондонського Арсеналу - 1 листопада 2006 року.

Нагадаємо, що в 3-у турі Ліги чемпіонів ЦСКА грає з Базелем.