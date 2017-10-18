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32 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]18.10.2017 22:27
Акінфєєв пропустив у 42-й грі Ліги чемпіонів поспіль
|Ігорь Акінфєєв
Воротар московського ЦСКА Ігорь Акінфєєв продовжив власний антирекорд.
В матчі ЛЧ проти Базеля Акінфєєв пропустив гол на 29-й хвилині від Таулянта Джаки
Нагадаємо, що враховуються лише матчі групового етапу ЛЧ, а матчі кваліфікації в розрахунок не беруться.
Остання "суха" гра Акінфєєва в ЛЧ відбулося більше 10-и років тому у грі проти лондонського Арсеналу - 1 листопада 2006 року.
Нагадаємо, що в 3-у турі Ліги чемпіонів ЦСКА грає з Базелем.
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