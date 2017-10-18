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0000 Версія для друку Коментарі [ ]18.10.2017 23:12
Фанат Ковентрі вибіг на поле і накричав на гравців
Вболівальник був занадто розчарований грою своїх улюбленців у грі проти Форест Грін.
Спочатку вболівальник вибіг на поле, намагаючись забрати м'яч у гравця Форест Грін, а потім просто почав кричати на гравців Ковентрі.
Fan on pitch pic.twitter.com/QbLm4SYbHz— Joe Crossley (@JoeCrossley_) 17 октября 2017 г.
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