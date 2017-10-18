Фанат Ковентрі вибіг на поле і накричав на гравців

Вболівальник був занадто розчарований грою своїх улюбленців у грі проти Форест Грін.

Спочатку вболівальник вибіг на поле, намагаючись забрати м'яч у гравця Форест Грін, а потім просто почав кричати на гравців Ковентрі.