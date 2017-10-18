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18.10.2017
54 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]18.10.2017 23:18
Мессі забив сотий гол в єврокубках
|Барселона - Олімпіакос / Фото Getty Images
Нападаючий Барселони Ліонель Мессі в 3-у турі ЛЧ проти Олімпіакоса забив свій сотий гол в єврокубках.
Рекорд Ліги чемпіонів по кількості голів належить Кріштіану Роналду, який має в своєму активі 110 точнийх пострілів, пише Спорт Експрес.
Нагадаємо, що напередодні Ліонель Мессі зробив свій головний хет-трик в кар'єрі.
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