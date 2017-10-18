Мессі забив сотий гол в єврокубках

Барселона - Олімпіакос / Фото Getty Images

Нападаючий Барселони Ліонель Мессі в 3-у турі ЛЧ проти Олімпіакоса забив свій сотий гол в єврокубках.

Рекорд Ліги чемпіонів по кількості голів належить Кріштіану Роналду, який має в своєму активі 110 точнийх пострілів, пише Спорт Експрес.

Нагадаємо, що напередодні Ліонель Мессі зробив свій головний хет-трик в кар'єрі.