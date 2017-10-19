Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   PDA  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Останнє в розділі
Морозюк: Янг Бойз у Києві буде грати агресивно
Анчелотті отримав пропозицію очолити кривдників України
Мессі ковтнув пігулку прямо під час гри Ліги чемпіонів
Новини
11:54
Футбол. Морозюк: Янг Бойз у Києві буде грати агресивно
11:32
Футбол. Анчелотті отримав пропозицію очолити кривдників України
10:42
Футбол. Мессі ковтнув пігулку прямо під час гри Ліги чемпіонів
10:23
Футбол. В Бразилії заборонили показувати документальний фільм про Шапекоенсе
09:59
Футбол. Тренер збірної Словаччини: Зупинили свій вибір на збірній України
09:47
Футбол. Лоран Блан готовий очолити збірну США
09:31
Баскетбол. Фінікс без Леня зазнав найбільшої поразки в своїй історії
09:19
Футбол. Циганков проти Янг Бойз не зіграє
Усі новини
25 переглядів Версія для друку    Коментарі  [  ]
19.10.2017  08:38

Перес: Зараз Зідан найкращий тренер світу

 Флорентіно Перес / ©Реал Мадрид

Президент мадридського Реалу Флорентіно Перес вважає, що Зінедін Зідан зараз найкращий тренер світу.

Про це заявив сам функціонер виданню Marca.

"Призначивши Зідана головним тренером, ми змінилі майбутнє команди", - сказав він.

"Іноді буває, що тренер не може досягти успіху, але Зінедін не з тих", - продовжив Перес.

Зараз ніхто не має сумніву, що саме Зідан найкращий тренер світу", - цитує президента Реалу Sport.UA

Як повідомлялося раніше, Зінедін Зідан може очолити збірну Франції після ЧС-2018 року.
Читай також
Зідан назвав Кейна гравцем без слабких місць
В Реалі вже знають, ким замінити Зідана
Зідан може очолити збірну Франції після чемпіонату світу
Зідан готовий продати Бейла

Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
17.10.2017

Феєнорд - Шахтар. Текстова онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
Ключові баталії Ліги чемпіонів
Франківський адвокат Путіна, або Як делегат ФФУ приміряв шкуру Медведчука
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
  
  