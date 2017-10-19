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25 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]19.10.2017 08:38
Перес: Зараз Зідан найкращий тренер світу
|Флорентіно Перес / ©Реал Мадрид
Президент мадридського Реалу Флорентіно Перес вважає, що Зінедін Зідан зараз найкращий тренер світу.
Про це заявив сам функціонер виданню Marca.
"Призначивши Зідана головним тренером, ми змінилі майбутнє команди", - сказав він.
"Іноді буває, що тренер не може досягти успіху, але Зінедін не з тих", - продовжив Перес.
Зараз ніхто не має сумніву, що саме Зідан найкращий тренер світу", - цитує президента Реалу Sport.UA
Як повідомлялося раніше, Зінедін Зідан може очолити збірну Франції після ЧС-2018 року.
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