Перес: Зараз Зідан найкращий тренер світу

Флорентіно Перес / ©Реал Мадрид

Президент мадридського Реалу Флорентіно Перес вважає, що Зінедін Зідан зараз найкращий тренер світу.

Про це заявив сам функціонер виданню Marca.

"Призначивши Зідана головним тренером, ми змінилі майбутнє команди", - сказав він.

"Іноді буває, що тренер не може досягти успіху, але Зінедін не з тих", - продовжив Перес.

Зараз ніхто не має сумніву, що саме Зідан найкращий тренер світу", - цитує президента Реалу Sport.UA

Як повідомлялося раніше, Зінедін Зідан може очолити збірну Франції після ЧС-2018 року.