Циганков проти Янг Бойз не зіграє

Віктор Циганков

Київське Динамо несе кадрові втрати перед грою 3-го туру ЛЄ проти швейцарського Янг Бойз.

Про це розповів головний тренр Динамо Олександр Хацкевич під час прес-конференції.

"Циганков до гри не гутується і навіть не тренується в загальній групі", - сказав тренер

"Зате відновився від пошкодження один з лідерів команди Домагой Віда", - цитує Хацкевича MatchDay.

Нагадаємо, що під питанням в зустрічі участь провідного захисника Динамо Евгена Хачеріді.