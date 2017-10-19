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Футбол. Циганков проти Янг Бойз не зіграє
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19.10.2017  09:19

Циганков проти Янг Бойз не зіграє

Віктор Циганков

Київське Динамо несе кадрові втрати перед грою 3-го туру ЛЄ проти швейцарського Янг Бойз.

Про це розповів головний тренр Динамо Олександр Хацкевич під час прес-конференції.

"Циганков до гри не гутується і навіть не тренується в загальній групі", - сказав тренер

"Зате відновився від пошкодження один з лідерів команди Домагой Віда", - цитує Хацкевича MatchDay.

Нагадаємо, що під питанням в зустрічі участь провідного захисника Динамо Евгена Хачеріді.
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