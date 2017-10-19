Лоран Блан готовий очолити збірну США

Лоран Блан

Французький тренер Лоран Блан готовий очолити збірну США з футболу.

Про це розповів сам спеціаліст виданню Globo Esporte.

"Це всього-навсього плітки, я про це нічого не знаю", - сказав Блан

"Але безумовно, мене цікавить такий проект", - зазначив француз.

"Якщо в мене буде така можливість, то я залюбки прийму цей виклик, вважаю, що я готовий до цього", - передає слова Блана SportArena/

Нагадаємо, що останнім місцем роботи Блана був французький ПСЖ, який він очолював з 2013 по 2016 роки.

Раніше повідомлялося, що Блан може очолити збірну Туреччини.