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19.10.2017  09:47

Лоран Блан готовий очолити збірну США

Лоран Блан

Французький тренер Лоран Блан готовий очолити збірну США з футболу.

Про це розповів сам спеціаліст виданню Globo Esporte.

"Це всього-навсього плітки, я про це нічого не знаю", - сказав Блан

"Але безумовно, мене цікавить такий  проект", - зазначив француз.

"Якщо в мене буде така можливість, то я залюбки прийму цей виклик, вважаю, що я готовий до цього", - передає слова Блана SportArena/

Нагадаємо, що останнім місцем роботи Блана був французький ПСЖ, який він очолював з 2013 по 2016 роки.

Раніше повідомлялося, що Блан може очолити збірну Туреччини.
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