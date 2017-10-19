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18 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]19.10.2017 09:47
Лоран Блан готовий очолити збірну США
|Лоран Блан
Французький тренер Лоран Блан готовий очолити збірну США з футболу.
Про це розповів сам спеціаліст виданню Globo Esporte.
"Це всього-навсього плітки, я про це нічого не знаю", - сказав Блан
"Але безумовно, мене цікавить такий проект", - зазначив француз.
"Якщо в мене буде така можливість, то я залюбки прийму цей виклик, вважаю, що я готовий до цього", - передає слова Блана SportArena/
Нагадаємо, що останнім місцем роботи Блана був французький ПСЖ, який він очолював з 2013 по 2016 роки.
Раніше повідомлялося, що Блан може очолити збірну Туреччини.
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