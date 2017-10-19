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47 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]19.10.2017 09:59
Тренер збірної Словаччини: Зупинили свій вибір на збірній України
|Ярослав Ракицький
Збірна Словаччини могла зіграти контрольну гру проти Туреччини, США, Албанії або Нідерландів.
Про це розповів один з тренерів словацької збірної Штефан Таркович сайту словацького футбольного союзу.
"До останньої моменту ми не знали свої долі на ЧС-2018, тому й не вели ні з ким переговорів", - сказав тренер.
"У нас було кілька цікавих варіантів, але ми зупинили свій вибір на збірній України", - продовжив спеціаліст.
"Матч проти команди Андрія Шевченка для нас стане початком підготовки до Євро-2020", цитує Тарковича zbirna.com.
Нагадаємо, що збірна України проведе контрольну гру проти збірної Словаччини 14 листопада на Арені-Львів.
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