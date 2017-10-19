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24 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]19.10.2017 10:23
В Бразилії заборонили показувати документальний фільм про Шапекоенсе
|Шапекоенсе
Суд Бразилії забороноив показ фільму та трейлеру про футбольний клуб Шапекоенсе.
Про це пише GloboEsporte.
Заборона діє протягом 48 годин і може бути оскаржена доки триватиме слідство.
Якщо заборону буде порушено, то на компанію чекає штраф у розмірі 133,6 тисяч євро.
Керівництво клуба зробило заяву, про порушення контракту зі сторони знамільної групи. Сторони уклали договорір по якому в фільмі має йти мова про історію клуба та авіакатастрофу, яка сталася 29 листопада 2016 року.
Але в підсумку, весь матеріал фільма був присвячений лише авіакатастрофі, повідомляє Чемпіонат.
Нагадаємо, що навесні 2017 року Шапекоенсе свій виграв перший титул після авіатрагедії.
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