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19.10.2017  10:23

В Бразилії заборонили показувати документальний фільм про Шапекоенсе

Шапекоенсе

Суд Бразилії забороноив показ фільму та трейлеру про футбольний клуб Шапекоенсе.

Про це пише GloboEsporte.

Заборона діє протягом 48 годин і може бути оскаржена доки триватиме слідство.

Якщо заборону буде порушено, то на компанію чекає штраф у розмірі 133,6 тисяч євро.

Керівництво клуба зробило заяву, про порушення контракту зі сторони знамільної групи. Сторони уклали договорір по якому в фільмі має йти мова про історію клуба та авіакатастрофу, яка сталася 29 листопада 2016 року.

Але в підсумку, весь матеріал фільма був присвячений лише авіакатастрофі, повідомляє Чемпіонат.

Нагадаємо, що навесні 2017 року Шапекоенсе свій виграв перший титул після авіатрагедії.
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