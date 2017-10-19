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110 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]19.10.2017 10:42
Мессі ковтнув пігулку прямо під час гри Ліги чемпіонів
|Ліонель Мессі
Аргентинський півзахисник Барселони Ліонель Мессі проковтнув пігулку прямо під час гри 3-го туру ЛЧ проти грецького Олімпіакоса.
На початку поєдинку гравець Барселони дістав із гетри пігулку і швидко розжував її.
За інформацією з іспанських джерел, аргентинець проковтнув глюгозу щоб поповнити свої енергетичні запаси, пише ISport.
Нагадаємо, що нападаючий Барселони Ліонель Мессі в 3-у турі ЛЧ проти Олімпіакоса забив свій сотий гол в єврокубках.
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