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19.10.2017  10:42

Мессі ковтнув пігулку прямо під час гри Ліги чемпіонів

Ліонель Мессі

Аргентинський півзахисник Барселони Ліонель Мессі проковтнув пігулку прямо під час гри 3-го туру ЛЧ проти грецького Олімпіакоса.

На початку поєдинку гравець Барселони дістав із гетри пігулку і швидко розжував її.

За інформацією з іспанських джерел, аргентинець проковтнув глюгозу щоб поповнити свої енергетичні запаси, пише ISport.

Нагадаємо, що нападаючий Барселони Ліонель Мессі в 3-у турі ЛЧ проти Олімпіакоса забив свій сотий гол в єврокубках.
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