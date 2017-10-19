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19.10.2017  11:32

Анчелотті отримав пропозицію очолити кривдників України

 Карло Анчелотті. Фото: ESPN FC

Титулований італійський спеціаліст Карло Анчелотті отримав пропозицію очолити збірну Хорватії.

Запрошення Хорватського футбольного союзу буде чинним, якщо хорвати проб'ються на чемпіонат світу-2018 через стикові ігри відбору проти Греції.

У раунді плей-офф Хорватію, яка у групі І обіграла Україну у вирішальному матчі та позбавили її шансу поїхати на Мундіаль, очолює Златко Далич.

Але, якщо Хорватія здобуде путівку до Росії, у ХФС хочуть бачити біля керма команди більш досвідченого тренера, повідомляє Gazzetta Dello Sport.

При цьому, сам Анчелотті, якого недавно звільнили із Баварії, не проти попрацювати на ЧС-2018, незважаючи на те, що зараз у пресі називають багато варіантів, де б він міг продовжити свою кар'єру.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Карлетто може очолити Мілан або Ювентус, або навіть відправитися у Лестер та Челсі. І якщо варіант із АПЛ малоймовірний через те, що в минулий вікенд до британської столиці італієць їздив на відпочинок, а не проводити переговори, то повернення в Серію А виглядає цілком логічним.

Як би там не було, але ХФС та Анчелотті не обговорювали фінансові умови гіпотетичної співпраці, пише авторитетна газета.
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