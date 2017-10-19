Морозюк: Янг Бойз у Києві буде грати агресивно

Микола Морозюк. Фото: ФК Динамо

Швейцарський Янг Бойз під час матчу Ліги Європи проти Динамо у Києві буде діяти агресивно.

Таку думку висловив захисник біло-синіх Микола Морозюк.

"Не знаю, з яким настроєм приїде суперник, але впевнений, що вони будуть по-спортивному агресивні як і в попередніх матчах", - заявив Морозюк.

"Думаю, вони теж захочуть здобути три очки, які їм також потрібні", - цитує динамівця dynamo.kiev.ua.

Морозюк повідомив, що у команді вже не думають про несподівану поразку від Чорноморця (1:2) в рамках 12 туру УПЛ 15 жовтня, а також додав, що динамівці хочуть помститися швейцарцям за прикрий результат у відборі до Ліги чемпіонів-2017/18 в серпні.

Раніше хавбек українського клубу Сергій Сидорчук заявив, що Динамо хоче виграти групу у Лізі Європи.

Нагадаємо, що після двох турів у ЛЄ-2017/18 кияни мають в активі 6 очок та очолюють свій квартет. В іншому поєдинку 3-го ігрового дня сербський Партизан зустрінеться із албанським Скендербеу.