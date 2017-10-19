18 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]19.10.2017 13:55 - Champion.com.ua
Динамо - Янг Бойз. Текстова онлайн-трансляція матчу Ліги Європи
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Динамо
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Янг Бойз
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Склади команд
19 жовтня 2017, 22:05, Україна, Київ, стадіон НСК Олімпійський
Арбітр: Маттіас Гестраніус
Асистенти: Ян-Петер Аравірта, Мікко Алакаре
Четвертий арбітр: Юкка Хонканен
Арбітр: Маттіас Гестраніус
Асистенти: Ян-Петер Аравірта, Мікко Алакаре
Четвертий арбітр: Юкка Хонканен
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