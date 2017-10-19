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19.10.2017  13:55 - Champion.com.ua

Динамо - Янг Бойз. Текстова онлайн-трансляція матчу Ліги Європи


Динамо
19.10 22:05
Янг Бойз
Склади команд
19 жовтня 2017, 22:05, Україна, Київ, стадіон НСК Олімпійський

Арбітр: Маттіас Гестраніус
Асистенти: Ян-Петер Аравірта, Мікко Алакаре
Четвертий арбітр: Юкка Хонканен
Звіт про матчОнлайн-репортаж

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19.10.2017

Динамо - Янг Бойз. Текстова онлайн-трансляція матчу Ліги Європи
Феєнорд - Шахтар. Текстова онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
Ключові баталії Ліги чемпіонів
 
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