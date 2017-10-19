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19.10.2017  13:59

Хачеріді: Більше не повторимо той жах, який був на виїзді проти Янг Бойз

 Євген Хачеріді. Фото: ФК Динамо

Футболісти Динамо обіцяють більше не грати проти Янг Бойз, так як у виїзному матчі відбору до Ліги чемпіонів у серпні (0:2).

Таку заяву напередодні матчу групового турніру Ліги Європи Динамо - Янг Бойз зробив захисник киян Євген Хачеріді.

"У кваліфікації Ліги чемпіонів ми здорово зіграли на своєму полі, але на виїзді наша гра була жахливою. Сподіваюся, таких матчів у нас більше не буде", - зазначив захисник.

"Налаштовані тільки на перемогу", - заявив Хачеріді в інтерв'ю прес-службі Динамо.

Раніше повідомлялося, що у Динамо готові помститися Янг Бойз за виліт із кваліфікації Ліги чемпіонів влітку 2017-го.

Також наставник киян Олександр Хацкевич стверджував, що Динамо налаштовано лише на перемогу.
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