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45 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]19.10.2017 13:59
Хачеріді: Більше не повторимо той жах, який був на виїзді проти Янг Бойз
|Євген Хачеріді. Фото: ФК Динамо
Футболісти Динамо обіцяють більше не грати проти Янг Бойз, так як у виїзному матчі відбору до Ліги чемпіонів у серпні (0:2).
Таку заяву напередодні матчу групового турніру Ліги Європи Динамо - Янг Бойз зробив захисник киян Євген Хачеріді.
"У кваліфікації Ліги чемпіонів ми здорово зіграли на своєму полі, але на виїзді наша гра була жахливою. Сподіваюся, таких матчів у нас більше не буде", - зазначив захисник.
"Налаштовані тільки на перемогу", - заявив Хачеріді в інтерв'ю прес-службі Динамо.
Раніше повідомлялося, що у Динамо готові помститися Янг Бойз за виліт із кваліфікації Ліги чемпіонів влітку 2017-го.
Також наставник киян Олександр Хацкевич стверджував, що Динамо налаштовано лише на перемогу.
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