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19.10.2017  15:15

Італійського гравця дискваліфікували за те, що він справив нужду прямо на стадіоні

Зустріч Турріс - Сарнезе. Фото: Facebook

Гравець команди Серії D Турріс Джованні Ліберті отримав 5 матчів дискваліфікації за те, що під час гри справив нужду перед сектором гостьових фанатів.

Інцидент стався під час зустрічі із Сарнезе.

Ліберті підійшов до гостьових вболівальників, справив нужду, роблячи непристойні жести статевим органом, пише Sky Sports.

Проте представники Турріса спробували захистити вого гравця та подали апеляцію.

Вони пояснили інцидент тим, що футболіст попив води із фонтану, який розташовано у зоні розминки. А потім заправив футболку у шорти.

У Туррісі заявили, що як доказ своєї версії вони готові надати свідчення помічника рефері.

Раніше повідомлялося, що воротар команди з Індонезії помер у лікарні після зіткнення на полі із своїм партнером.

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