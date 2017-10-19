Бернард: Поки що важко говорити про моє майбутнє у Шахтарі

Бернард. Фото: ФК Шахтар

Нападник Шахтаря Бернард готовий залишитися у клубі лише після того, як добре обміркує усі можливі варіанти продовження кар'єри.

Бернард признався у тому, що його агент має пропозиції від інших клубів.

"Важко говорити про майбутнє. Шахтар зацікавлений у тому, щоб я залишився, але є й інтерес з боку інших клубів", - заявив Бернард.

"У цій ситуації є багато нюансів. Тому я хотів би обговорити все це із своїми батьками, друзями та агентом. Але буду робити це лише після того, як буду відчувати стабільність та впевненість", - цитує футболіста Por SporTV.

Нагадаємо, що в цьому сезоні Бернард зіграв за Шахтар 14 матчів, забивши в них 4 голи. Зокрема його дубль приніс перемогу донеччанам у грі Лізі чемпіонів проти Феєнорда.

Раніше Бернард в інтерв'ю бразильським ЗМІ заявив, що Росія окупувала та зруйнувала Донецьк.