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19.10.2017  15:50

Гравець Зорі: Спробуємо зловити Герту на контратаках

 Артем Громов. Фото: ФК Зоря

Футболісти німецької Герти мають гарну фізічну підготовку, високу командну швидкість, але проти них можна грати на контратаках.

Про це в ефірі телеканалу Футбол 1 напередодні гри у Лізі Європи заявив півзахисник луганської Зорі Артем Громов.

"Видно, що команда біжить, пресингує, фізично дуже здорово готова. Ми налаштовуємося на високий пресинг. Будемо ловити на контратаках", - цитує футболіста Футбол 24.

Нагадаємо, що поєдинок Герта - Зоря відбудеться у Берліні 19 жовтня о 20:00.

Раніше головний тренер Зорі Юрій Вернидуб висловив сподівання, що його команда продемонструє хороший атакувальний футбол у грі з Гертою.
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