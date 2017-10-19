Гравець Зорі: Спробуємо зловити Герту на контратаках

Артем Громов. Фото: ФК Зоря

Футболісти німецької Герти мають гарну фізічну підготовку, високу командну швидкість, але проти них можна грати на контратаках.

Про це в ефірі телеканалу Футбол 1 напередодні гри у Лізі Європи заявив півзахисник луганської Зорі Артем Громов.

"Видно, що команда біжить, пресингує, фізично дуже здорово готова. Ми налаштовуємося на високий пресинг. Будемо ловити на контратаках", - цитує футболіста Футбол 24.

Нагадаємо, що поєдинок Герта - Зоря відбудеться у Берліні 19 жовтня о 20:00.

Раніше головний тренер Зорі Юрій Вернидуб висловив сподівання, що його команда продемонструє хороший атакувальний футбол у грі з Гертою.