Маркевич каже, що він не очолить Карпати

Мирон Маркевич

Куратор збірних України Мирон Маркевич не очолить львівські Карпати.

Про це заявив сам фахівець, коментуючи інформацію, що з'явилася раніше.

"Я вже з посмішкою сприймаю такі так звані новини. Хтось на ринку почує - і видає за сенсацію. Я зараз перебуваю в Східниці, дбаю про своє здоров'я, інтернет не читаю, чуток не знаю", - сказав він.

"Але скажу вам прямо: про моє повернення в Карпати мова не йде, принаймні, я про це нічого не знаю", - цитує Маркевича "Вголос".

Як повідомлялося раніше, Мирон Маркевич може очолити збірну Україну.