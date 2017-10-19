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19.10.2017  16:03

Маркевич каже, що він не очолить Карпати

Мирон Маркевич

Куратор збірних України Мирон Маркевич не очолить львівські Карпати.

Про це заявив сам фахівець, коментуючи інформацію, що з'явилася раніше.

"Я вже з посмішкою сприймаю такі так звані новини. Хтось на ринку почує - і видає за сенсацію. Я зараз перебуваю в Східниці, дбаю про своє здоров'я, інтернет не читаю, чуток не знаю", - сказав він.

"Але скажу вам прямо: про моє повернення в Карпати мова не йде, принаймні, я про це нічого не знаю", - цитує Маркевича "Вголос".

Як повідомлялося раніше, Мирон Маркевич може очолити збірну Україну.
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