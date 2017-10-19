Реал Сосьєдад розбив Вардар, Арсенал обіграв Црвену Звєзду. Матчі 3-го туру Ліги Європи

Ліга Європи-2017/18 з футболу

Груповий етап

3-й тур

Група А

Астана – Маккабі Тель-Авів 4:0 (2:0, 2:0)

Голи: 1:0 – 33, пенальті Твумасі, 2:0 – 42 Твумасі, 3:0 – 47 Кабананга, 4:0 – 52 Кабананга.

Астана – Еріч, Шитов, Логвіненко, Анічич, Шомко, Твумасі, Бейсебеков (Тагиберген, 85), Маєвський, Муртазаев (Томасов, 74), Мужиков (Граховац, 68), Кабананга.

Маккаби Тель-Авив – Райкович, Шпунгін, Бен Хаім, Бабен, Давидзада, Блекмен, Перець (Рікан, 46), Еіні, Сушич (Атар, 46), Баттоккіо, Кьяртанссон (Тібі, 75).

Ппопередження: Мужиков (13), Перець (33), Блекмен (41), Шитов (61).

Вільярреал - Славія - 22:05

Група С

Хоффенхайм - Башакшехір - 22:05

Брага - Лудогорець - 22:05

Група D

Мілан - АЕК - 22:05

Аустрі - Рієка - 22:05

Група E

Аталанта - Аполлон - 22:05

Евертон - Ліон - 22:05

Група F

Фастав Злін - Копенгаген - 22:05

Шериф - Локомотив Москва - 22:05

Група G

Хапоель Беєр-Шева – Стяуа 1:2 (0:0, 1:2)

Голи: 0:1 – 70 Гноере, 0:2 – 75 Гноере, 1:2 – 87 Куенка.

Хапоель Беєр-Шева – Гореш, Таа, Корхут, Бітон (Куенка, 74), Ельхамед, Браун, Огу (Раді, 30), Ейнбіндер, Меліксон, Нвакаеме, Саар (Пекхарт, 68).

Стяуа – Нице, Белаше, Планич, Момчілович, Бензар (Енаке, 25), Ман (Коман, 58), Неделку, Будеску, Попеску, Філіпе Тейшейра, Тенасе (Гноере, 69).

Попередження: Тенасе (51), Філіпе Тейшейра (61), Коман (71), Меліксон (90), Ельхамед (90), Будеску (90), Попеску (90).

Лугано – Вікторія 3:2 (0:0, 3:2)

Голи: 1:0 – 63 Боттані, 2:0 – 69 Карліньос, 2:1 – 76 Крмєнчік, 3:1 – 88 Герндт, 3:2 – 90 Бакош.

Лугано – да Коста, Големіч, Руйє, Дапрела, Міхайловіч, Маріані, Ледесма, Чрнігой (Падаліно, 85), Піччіноккі, Боттані (Герндт, 71), Карліньос (Саббатіні, 73).

Вікторія – Грушка, Губнік, Гавел, Ржезнік, Гаєк, Чєрмак, Грошовскі, Коларж (Крмєнчік, 56), Петржела (Копіц, 56), Піларж (Зєман, 70), Бакош.

Попередження: Піччіноккі (29), Бакош (39), Чрнігой (48), Маріані (65), Дапрела (90), Зєман (90).

Турнірне становище: Стяуа - 9 (3), Вікторія, Лугано, Хапоель - 3 (3).

Група Н

Црвена Звєзда – Арсенал 0:1 (0:0, 0:1)

Гол: 0:1 – 85 Жиру.

Црвена Звєзда – Борян, Родич, Савич (Бабич, 66), Стойкович, Крстичич, Ле Таллек, Канга, Срнич (Гобелич, 83), Доналд, Боачі (Пешич, 80), Радонич.

Арсенал – Чех, Ель-Ненні, Холдінг, Дебюши, Уіллок (Табі, 89), Коклен (Шиф, 90), Уілшер, Мейтленд-Найлз, Уолкотт, Жиру, Нелсон.

Попередження: Родич (32), Боачі (60), Ле Таллек (63), Коклен (64), Борян (86), Бабич (90), Нелсон (90).

Вилучення: Родич (80).



БАТЕ – Кельн 1:0 (0:0, 1:0)

Гол: 1:0 – 55 Ріос.

БАТЕ – Щербицький, Мілунович, Гайдучик, Поляков, Володько, Стасевич, Ріос, Володько (Бага, 74), Драгун, Іванич (Гордейчук, 68), Сігневич (Родіонов, 85).

Кельн – Хорн, Хайнц, Марох, Ольковські, Клеменс (Гирассі, 61), Рауш, Йойич (Бітенкур, 70), Хегер, Озджан, Цоллер, Осако.

Попередження: Гірассі (89).

Турнірне становище: Арсенал - 9 (3), БАТЕ, Црвєна Завєзда - 4 (3), Кельн - 0 (3)

Група І

Марсель – Віторія 2:1 (1:1, 1:0)

Голи: 0:1 – 17 Мартінс, 1:1 – 28 Окампос, 2:1 – 76 Лопес.

Марсель – Манданда, Рамі, Камара, Евра (Амаві, 58), Абденнур, Окампос, Лопес, Сансон (Замбо-Ангісса, 82), Луіс Густаво, Сарр, Жермен (Н`Жи, 88).

Віторія – Жоау Мігел, Жубал, Конан, Жоау Ауреліу, Валєнте, Франсишку Рамуш (Елдер Феррейра, 63), Рафаел Міранда (Селіс, 79), Рафінья, Вакасо, Елдон, Мартінс (Тексейра, 72).

Попередження: Жубал (59), Рафаел Міранда (63), Абденнур (63), Окампос (82), Рафінья (90).

Коньяспор – Ред Булл 0:2 (0:1, 0:1)

Голи: 0:1 – 5 Гульбрандсен, 0:2 – 80 Дабур.

Коньяспор – Киринтили, Туран, Озторун, Скубіц, Філіповіч, Мілошевич, Йонссон (Чамдали, 71), Шахінер, Бурабія, Фофана (Езекиел, 76), Езе (Араз, 62).

Ред Булл – Вальке, Пауло Міранда, Ульмер, Лайнер, Чалета-Цар, Едара (Мінаміно, 78), Вольф (Шлагер, 71), Самассеку, Беріша, Гульбрандсен (Жатковскі, 88), Дабур.

Попередження: Йонссон (53), Лайнер (56).

Турнірне становище: Ред Булл - 7 (3), Марсель - 6 (3), Коньяспор - 3 (3), Віторія - 1 (3).

Група К

Зульте-Варегем – Вітесс 1:1 (1:1, 0:0)

Голи: 1:0 – 23, автогол Кашия, 1:1 – 27 Брюнс.

Зюлте-Варегем – Бостін, Елен, Дерейк, Хамалайнен, Де Метс, Де Сарт, Кайя (Шапоньіч, 89), Копман, Уелш (де Фо, 70), Олайінка, Лейя-Ісека (де По, 55).

Вітесс – Пасвеер, Кашия, Бюттнер (Файє, 82), Дабо, Мязга, Маунт, Сереро, Рашица, Брюнс (Колкетт, 77), Лінссен, Кастайнос.

Попередження: Лінссен (14), Брюнс (37), Мязга (37), Лейя-Ісека (37), Бюттнер (45), Сереро (59), Дерейк (84).

Ніцца – Лаціо 1:3 (1:1, 0:2)

Голи: 1:0 – 4 Балотеллі, 1:1 – 5 Кайседо, 1:2 – 65 Мілінковіч-Савіч, 1:3 – 89 Мілінковіч-Савіч.

Ніцца – Кардіналь, Данте, Ле Маршан, Жалле (Срарфі, 88), Марлон, Снейдер, Лє-Мелу (Плеа, 71), Менді, Вальтер, Бюрне, Балотеллі.

Лаціо – Стракоша, Баштуш, Раду, Габаррон, Луіс Феліпе, Мілінковіч-Савіч, Луліч, Нані (Іммобілє, 60), Мурджиа, Ді Дженнаро (Луіс Альберто, 60), Кайседо (Лейва, 75).

Попередження: Менді (78), Луіс Феліпе (86).

Турнірне становище: Лаціо - 9 (3), Ніцца - 6 (3), Вітесс, Зульте - 1 (3).

Група L

Зеніт – Русенборг 3:1 (1:0, 2:1)

Голи: 1:0 – 1 Рігоні, 2:0 – 68 Рігоні, 3:0 – 75 Рігоні, 3:1 – 88 Хелланн.

Зеніт – Лунєв, Маммана, Мєвля, Івановіч, Крішито, Кузяєв, Кранєвіттер, Паредес (Нобоа, 83), Рігоні, Кокорін (Полоз, 86), Дріуссі (Єрохін, 62).

Русенборг – Хансен, Бьордаль, Регініуссен, Расмуссен, Мелінг, Йенсен, Троннсен (Хелланн, 80), Конрадсен, Хеденстад (Герсбах, 82), Адегбенро (Лундему, 80), Бендтнер.

Попередження: Хеденстад (14), Троннсен (35), Паредес (39).

Вардар – Реал Сосьєдад 0:6 (0:3, 0:3)

Голи: 0:1 – 12 Ойарсабаль, 0:2 – 34 Вілліан Жозе, 0:3 – 42 Вілліан Жозе, 0:4 – 55 Вілліан Жозе, 0:5 – 59 Вілліан Жозе, 0:6 – 90 де ла Белья.

Вардар – Гачевськи, Грнчаров, Глішич (Демірі, 73), Амбарцумян, Новак, Джигаури, Барсегян, Глігоров, Ніколов (Блажевскі, 46), Алвес, Італо (Марковіч, 64).

Реал Сосьєдад – Рульі, Елустондо, де ла Белья, Горосабель, Льоренте, Субельдія, Ільярраменді (Пардо, 64), Каналєс, Прієто, Ойарсабаль (Янузай, 57), Вілліан Жозе (Баутиста, 60).

Попередження: Грнчаров (61).

Турнірне становище: Зеніт - 9 (3), Реал Сосьєдад - 6 (3), Русенборг - 3 (3), Вардар - 0 (3).