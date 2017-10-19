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19.10.2017  23:57

Заруба Динамо - Янг Бойз завершилася внічию. Група киян у Лізі Європи

Київське Динамо не змогло зробити подарунок своєму головному тренеру Олександру Хацкевичу на день народження.

У видовищному матчі проти швейцарського Янг Бойз киянам не вистачило зовсім трохи аби перехилити гольові терези на свій бік.

Ліга Європи-2017/18 з футболу

Груповий етап

3-й тур

Група B


Динамо – Янг Бойз 2:2 (1:2, 2:2)

Голи: 0:1 – 17 Ассале, 1:1 – 34 Мбокані, 1:2 – 39 Ассалє, 2:2 – 49 Морозюк.

Динамо – Коваль, Піварич, Кендзера, Кадар, Морозюк, Буяльський, Сидорчук (Гармаш, 62), Віда (Пантич, 80), Мораєс, Мбокані (Бєсєдін, 90), Гонсалес.

Янг Бойз – фон Балльмос, Нуху, Лотомба, Мбабу, фон Берген, Сулеймані, Соу (Ебішер, 76), Саного, Фасснахт, Ассалє (Нсаме, 89), Нгамалє (Шик, 85).

Попередження: Фасснахт (47), Мбабу (54), Саного (62).

Вилучення: Саного (82)

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Скендербеу – Партизан 0:0 (0:0, 0:0)

Скендербеу – Шехі, Радаш (Аліті, 33), Міці, Вангелі, Яшаніца, Музака (Османі, 90), Ліляй, Діта (Шкодра, 80), Таку, Аденійі, Соу.

Партизан – Стеванович, Милетич, Мітрович, Вулічевич, Більєр, Сума, Янкович (Іліч, 87), Тошич, Евтович, Тавамба (Ожегович, 66), Мілетич.

Попередження: Тавамба (34), Ліляй (38), Яшаніца (60), Мілетич (62), Міці (90), Тошич (90).
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