Шахтар проведе без уболівальників виїзний матч проти Маріуполя

За рішенням КДК ФФУ Шахтар проведе один матч на виїзді без своїх уболівальників.

У Шахтаря буде 10 днів для подачі апеляції, але поки рішення не вступило в силу, так як ще не було направлено донецькому клубу.

Таким чином, уболівальники Шахтаря зможуть відвідати виїзний матч з Динамо, який відбудеться 22 жовтня.

Покарання може припасти на матч Маріуполь - Шахтар, який відбудеться 5 листопада, пише "Футбол 24".