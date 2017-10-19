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19.10.2017  18:17

Шахтар проведе без уболівальників виїзний матч проти Маріуполя

За рішенням КДК ФФУ Шахтар проведе один матч на виїзді без своїх уболівальників.

У Шахтаря буде 10 днів для подачі апеляції, але поки рішення не вступило в силу, так як ще не було направлено донецькому клубу.

Таким чином, уболівальники Шахтаря зможуть відвідати виїзний матч з Динамо, який відбудеться 22 жовтня.

Покарання може припасти на матч Маріуполь - Шахтар, який відбудеться 5 листопада, пише "Футбол 24".
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