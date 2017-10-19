Карпати заборгували гравцям чотири мільйони доларів?

ФК Карпати має заборгованість по зарплатах в розмірі 4-х мільйонів доларів.

Така ситуація може обернутися для клубу зняттям очок, а разі подальшого непогашення боргу - переводом в нижчий дивізіон, пише Вголос.

Нагадаємо, що Карпати йдуть передостанніми в турнірній таблиці УПЛ.

Раніше повідомлялося, що Карпати призначили нового спортдиректора.

Також була інформація, що КДК ФФУ жорстко покарав Карпати.