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68 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]19.10.2017 18:34
Карпати заборгували гравцям чотири мільйони доларів?
ФК Карпати має заборгованість по зарплатах в розмірі 4-х мільйонів доларів.
Така ситуація може обернутися для клубу зняттям очок, а разі подальшого непогашення боргу - переводом в нижчий дивізіон, пише Вголос.
Нагадаємо, що Карпати йдуть передостанніми в турнірній таблиці УПЛ.
Раніше повідомлялося, що Карпати призначили нового спортдиректора.
Також була інформація, що КДК ФФУ жорстко покарав Карпати.
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