Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   PDA  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
Останнє в розділі
Динамо виставить на трансфер свого легіонера
Екс-голкіпер Зорі: Підопічні Вернидуба близькі до своєї оптимальної форми
Україна (U-16) програла Італії в другому товариському матчі
Новини
19:53
Футбол. Динамо виставить на трансфер свого легіонера
19:44
Футбол. Екс-голкіпер Зорі: Підопічні Вернидуба близькі до своєї оптимальної форми
19:22
Футбол. Україна (U-16) програла Італії в другому товариському матчі
19:03
Футбол. Став відомий стартовий склад Зорі на матч із Гертою
18:39
Футбол. Фанати Осасуни виконали жахливу кричалку на адресу Зозулі та будуть покарані Ла Лігою
18:34
Футбол. Карпати заборгували гравцям чотири мільйони доларів?
18:17
Футбол. Шахтар проведе без уболівальників виїзний матч проти Маріуполя
17:42
Футбол. Бернард потрапив до збірної 3-го туру Ліги чемпіонів
Усі новини
68 переглядів Версія для друку    Коментарі  [  ]
19.10.2017  18:34

Карпати заборгували гравцям чотири мільйони доларів?

ФК Карпати має заборгованість по зарплатах в розмірі 4-х мільйонів доларів.

Така ситуація може обернутися для клубу зняттям очок, а разі подальшого непогашення боргу - переводом в нижчий дивізіон, пише Вголос.

Нагадаємо, що Карпати йдуть передостанніми в турнірній таблиці УПЛ.

Раніше повідомлялося, що Карпати призначили нового спортдиректора.

Також була інформація, що КДК ФФУ жорстко покарав Карпати.
Читай також
Маркевич каже, що він не очолить Карпати
Карпати призначили нового спортдиректора
КДК ФФУ жорстко покарав Карпати
Зірка і Карпати поділили очки

Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
19.10.2017

Динамо - Янг Бойз. Текстова онлайн-трансляція матчу Ліги Європи
Феєнорд - Шахтар. Текстова онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
Ключові баталії Ліги чемпіонів
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
  
  