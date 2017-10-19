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19.10.2017  18:39

Фанати Осасуни виконали жахливу кричалку на адресу Зозулі та будуть покарані Ла Лігою

Роман Зозуля

Український форвард Альбасете Роман Зозуля зазнав образ з боку фанатів Осасуни під час матчу 9 туру Сегунди.

На 27-й хвилині матчу два фанатські угрупування Осасуни "Lizarra" та "1987" скандували "смерть Зозулі", повідомляє Marca.

Ла Ліга вже відкрила справу на фанатів Осасуни, які також ображали Іспанію та її національну збірну.

Очікується, що Осасуна буде змушена сплатити серйозний штраф. Крім цього, розглядається варіант із можливою дискваліфікацією частини трибун "Естадіо Рейно де Наварра", пише football24.ua.

Раніше повідомлялося, що Зозуля випадково був замінений в матчі Альбасете – Севілья Б.
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