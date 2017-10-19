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46 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]19.10.2017 19:03
Став відомий стартовий склад Зорі на матч із Гертою
Став відомий стартовий склад луганської Зорі на матч із берлінською Гертою в Лізі Європи.
Про це повідомляє офіційний сайт Зорі.
Зоря: Лунін, Сухоцький, Опанасенко, Гречишкін, Прийма, Гордієнко, Харатін, Луньов, Караваєв (К), Сілас, Юрі
Матч Зоря - Герта відбудеться 19 жовтня о 20:00.
Як повідомлялося раніше, Зоря спробує зловити Герту на контратаках.
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