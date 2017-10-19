Став відомий стартовий склад Зорі на матч із Гертою

Став відомий стартовий склад луганської Зорі на матч із берлінською Гертою в Лізі Європи.

Про це повідомляє офіційний сайт Зорі.

Зоря: Лунін, Сухоцький, Опанасенко, Гречишкін, Прийма, Гордієнко, Харатін, Луньов, Караваєв (К), Сілас, Юрі

Матч Зоря - Герта відбудеться 19 жовтня о 20:00.



Як повідомлялося раніше, Зоря спробує зловити Герту на контратаках.

Матч Зоря - Герта можна дивитися за цим посиланням.