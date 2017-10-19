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19.10.2017  19:22

Україна (U-16) програла Італії в другому товариському матчі

 

Юнацька збірна команда України, сформована з гравців 2002 року народження, провела другий запланований спаринг проти одноліток з Італії у межах навчально-тренувального збору.

Про це повідомляє офіційний сайт ФФУ.

Товариський матч

Україна U-16 – Італія U-16 – 0:1

Гол: 0:1 – Еспозіто, 22.

Україна U-16: Нещерет – Егбуджуо (Скорко, 41), Емере (Даніловський, 70), Глушач (Дідик, 41), Волинець (Судаков, 41), Близніченко, Гончарук (Вьюнник, 46), Рубчинський (Карабін, 71), Кобак (Кудь, 41), Вивчаренко (к), Шиш (Забарний, 41)

Італія U-16: Гварнері – Гуадегбе (Скіццато, 62), Дімарко, Спіна (к) (Річчо, 41), Роккі (Мералья, 41), Далле Мура, Честер (Трімболі, 41), Панада, Тонг’я (Рено, 54), Ліпарі, Еспозіто (Реда, 60).

Нагадаємо, що попередній матч Україна з Італією зіграли внічию (1:1).
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