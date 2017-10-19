Екс-голкіпер Зорі: Підопічні Вернидуба близькі до своєї оптимальної форми

Ігор Шуховцев

Екс-голкіпер луганської Зорі Ігор Шуховцев вважає, що український клуб близький до своєї оптимальної форми.

"На мій погляд, підопічні Юрія Вернидуба близькі до своєї оптимальної командної форми", - вважає Шуховцев.

"Після перемоги над Атлетиком, Зоря перебуває на такому етапі, коли не хочеться упускати своє щастя", - підсумував голкіпер, пише Команда №1.

Зазначимо, що матч Ліги Європи Зоря - Герта відбудеться 19 жовтня о 20:00.

Подивитися гру можна за цим посиланням.