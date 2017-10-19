Останнє в розділі
12 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]19.10.2017 19:44
Екс-голкіпер Зорі: Підопічні Вернидуба близькі до своєї оптимальної форми
|Ігор Шуховцев
Екс-голкіпер луганської Зорі Ігор Шуховцев вважає, що український клуб близький до своєї оптимальної форми.
"На мій погляд, підопічні Юрія Вернидуба близькі до своєї оптимальної командної форми", - вважає Шуховцев.
"Після перемоги над Атлетиком, Зоря перебуває на такому етапі, коли не хочеться упускати своє щастя", - підсумував голкіпер, пише Команда №1.
Зазначимо, що матч Ліги Європи Зоря - Герта відбудеться 19 жовтня о 20:00.
Читай також
©2000-2017, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua