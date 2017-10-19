Динамо виставить на трансфер свого легіонера

Тамаш Кадар

Київське Динамо хоче продати захисника угорця Тамаша Кадара взимку.

Про це повідомив журналіст Олег Ящук в ефірі Футбол 1.

Нагадаємо, раніше Кадар заявив, що йому важко спілкуватися з партнерами.