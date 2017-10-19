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52 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]19.10.2017 19:53
Динамо виставить на трансфер свого легіонера
|Тамаш Кадар
Київське Динамо хоче продати захисника угорця Тамаша Кадара взимку.
Про це повідомив журналіст Олег Ящук в ефірі Футбол 1.
Нагадаємо, раніше Кадар заявив, що йому важко спілкуватися з партнерами.
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