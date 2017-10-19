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57 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]19.10.2017 20:21
Бенфіку підозрюють у незаконних зв'язках із арбітрами
Офіс португальської Бенфіки і будинок її президента Луіша Філіпе Віейри підпав під обшуки місцевої поліції.
Про це повідомляє tvi24
Раніше Порту звинуватив Бенфіку в тому, що орли вели незаконну переписку з арбітрами.
Якщо вину буде доведено, то клуб можуть понизити в класі, пише Трибуна.
Нагадаємо, що раніше Порту звинуватив Бенфіку у використанні послуг чаклуна.
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