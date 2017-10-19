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57 переглядів Версія для друку    Коментарі  [  ]
19.10.2017  20:21

Бенфіку підозрюють у незаконних зв'язках із арбітрами

Офіс португальської Бенфіки і будинок її президента Луіша Філіпе Віейри підпав під обшуки місцевої поліції.

Про це повідомляє tvi24

Раніше Порту звинуватив Бенфіку в тому, що орли вели незаконну переписку з арбітрами.

Якщо вину буде доведено, то клуб можуть понизити в класі, пише Трибуна.

Нагадаємо, що раніше Порту звинуватив Бенфіку у використанні послуг чаклуна.
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