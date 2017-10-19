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19.10.2017  20:59

Динамо – Янг Бойз: стартові склади команд. Хачеріді - поза заявкою

З'явилися стартові склади київського Динамо і швейцарського Янг Бойз на матч 3 туру Ліги Європи.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Динамо: Коваль, Морозюк, Мораєс, Сидорчук, Піварич, Віда, Гонсалес, Кадар, Буяльський, Мбокані, Кендзьора.

Запасні: Рудько, Пантіч, Корзун, Гармаш, Кравець, Бєсєдін, Леднєв.

Янг Бойз: Балльмоос, Берген, Сулеймані, Соу, Нгамале, Фасснахт, Ассале, Нуху, Лотомба, Саного, Мбабу.

Запасні: Вольфлі, Бюркі, Нсаме, Шик, Ебішер, Вютріх, Йосс.

Матч Динамо - Янг Бойз відбудеться 19 жовтня о 22:05.

Зазначимо, що Чемпіон проведе текстову трансляцію цього поєдинку.
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