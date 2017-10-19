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125 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]19.10.2017 20:59
Динамо – Янг Бойз: стартові склади команд. Хачеріді - поза заявкою
З'явилися стартові склади київського Динамо і швейцарського Янг Бойз на матч 3 туру Ліги Європи.
Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Динамо: Коваль, Морозюк, Мораєс, Сидорчук, Піварич, Віда, Гонсалес, Кадар, Буяльський, Мбокані, Кендзьора.
Запасні: Рудько, Пантіч, Корзун, Гармаш, Кравець, Бєсєдін, Леднєв.
Янг Бойз: Балльмоос, Берген, Сулеймані, Соу, Нгамале, Фасснахт, Ассале, Нуху, Лотомба, Саного, Мбабу.
Запасні: Вольфлі, Бюркі, Нсаме, Шик, Ебішер, Вютріх, Йосс.
Матч Динамо - Янг Бойз відбудеться 19 жовтня о 22:05.
Зазначимо, що Чемпіон проведе текстову трансляцію цього поєдинку.
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