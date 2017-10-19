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19.10.2017  21:29

Шахтар - четвертий у Європі за відсотком володіння м'ячем

Донецький Шахтар посідає 4-е місце за відсотком володіння м'ячем серед усіх європейських клубів.

Такі дані приводить Football-Observatory.

Гравці Шахтаря в середньому володіють м'ячем 67,5% ігрового часу. Динамо посідає 35-е місце з 59,6%.

Лідирують в рейтингу Селтік (70,8%), Боруссія Д (70,2) і ПСЖ (67,7), пише Трибуна.

Нагадаємо, що Шахтар проведе виїзний матч проти Маріуполя без уболівальників.
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