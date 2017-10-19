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19.10.2017  22:55

Тренер Герти: Зоря заслужено перемогла

Пал Дардаі

Луганська Зоря заслужено виграла у Герти в матчі 3-го туру Ліги Європи.

Про це заявив наставник німецького клубу Пал Дардаі.

"Ми дуже добре почали, але пропустили випадковий гол зі штрафного. Ми не скористалися нашими шансами. Також не вдалося посилити гру замінами. Все проаналізуємо, а зараз хочу просто привітати суперника з перемогою", - сказав він.

"Зоря" заслужила перемогу, в української команди дуже добре зіграли фланги. Вони грали на високих швидкостях, а вся гра була як карусель. Ми грали за планом, але гол зі штрафного все перевернув", - цитує тренера Tribuna.com.
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