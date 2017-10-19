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44 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]19.10.2017 22:59
Вернидуб: Ми на початку віддали перевагу, це був наш план
|Юрій Вернидуб
Зоря провела хороший поєдинок проти Герти у Львові.
Про це заявив наставник клубу Юрій Вернидуб.
"Хороша гра. Герта - серйозна команда. Ми на початку гри віддали їм перевагу, це був наш план. Не скажу, що у суперника були такі прям моменти, але ми захищалися", - сказав він.
"Після 20-ї хвилини почали високий пресинг і не давали суперникам розігрувати м'яч. Захопили перевагу і заробили штрафний, який реалізував Сілас. Другий тайм повністю нам в актив, крім гола Зельке. Хлопці добре розбіглися, багато створили небезпечних моментів", - зазначив тренер.
Також Вернидуб розповів, що на місяць вибув Василь Прийма.
"По Приймі все дуже сумно. Знову пошкодження задньої поверхні стегна. Як мінімум на місяць він вилетів", - цитує Вернидуба Tribuna.com.
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