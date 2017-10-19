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19.10.2017  23:23

Неймара оштрафовано на величезну суму за несплату податків

Неймар

Головну зірку ПСЖ Неймара оштрафовано на 1.2 млн доларів за ухилення від сплати податків.

Про це повідомляє ССМА.

Бразильський суд ухвалив рішення стягнути з 25-річного форварда цю суму, вважаючи, що він діяв недобросовісно, намагаючись заблокувати процес.

Штраф поширюється на форварда збірної Бразилії, його батьків, а також на три компанії, пов'язані з футболістом, пише Трибуна.

Нагадаємо, що Неймар просив ФІФА виключити Барселону з єврокубків.
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