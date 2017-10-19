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13 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]19.10.2017 23:23
Неймара оштрафовано на величезну суму за несплату податків
|Неймар
Головну зірку ПСЖ Неймара оштрафовано на 1.2 млн доларів за ухилення від сплати податків.
Про це повідомляє ССМА.
Бразильський суд ухвалив рішення стягнути з 25-річного форварда цю суму, вважаючи, що він діяв недобросовісно, намагаючись заблокувати процес.
Штраф поширюється на форварда збірної Бразилії, його батьків, а також на три компанії, пов'язані з футболістом, пише Трибуна.
Нагадаємо, що Неймар просив ФІФА виключити Барселону з єврокубків.
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