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20.10.2017  00:46

Хацкевич: Нам дуже дорого ця нічия обійшлася

Олександр Хацкевич

Динамо дорогою ціною взяло одне очко в грі проти Янг Бойз.

Про це заявив тренер клубу Олександр Хацкевич.

"Ми виходили від команди суперника - вони люблять контролювати м'яч, ми теж намагалися це робити. У нас теж був швидкий перехід, але головне було сьогодні - через контроль м'яча розхитувати оборону суперника. Щось вийшло, щось ні", - сказав він.

"Нам дуже дорого ця нічия обійшлася. У Віді досить серйозне розсічення, Сидорчук завтра пройде медобстеження - поки не можу сказати про характер травми", - зазначив тренер.

"Чому не було Хачеріді? Він досі не працює в загальній групі після збірної", - цитує Хацкевича Sport Arena
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