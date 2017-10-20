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19.10.2017
69 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]20.10.2017 00:46
Хацкевич: Нам дуже дорого ця нічия обійшлася
|Олександр Хацкевич
Динамо дорогою ціною взяло одне очко в грі проти Янг Бойз.
Про це заявив тренер клубу Олександр Хацкевич.
"Ми виходили від команди суперника - вони люблять контролювати м'яч, ми теж намагалися це робити. У нас теж був швидкий перехід, але головне було сьогодні - через контроль м'яча розхитувати оборону суперника. Щось вийшло, щось ні", - сказав він.
"Нам дуже дорого ця нічия обійшлася. У Віді досить серйозне розсічення, Сидорчук завтра пройде медобстеження - поки не можу сказати про характер травми", - зазначив тренер.
"Чому не було Хачеріді? Він досі не працює в загальній групі після збірної", - цитує Хацкевича Sport Arena.
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