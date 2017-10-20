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20.10.2017  02:06

Микола Морозюк: Психологічний стан команди нормальний

Микола Морозюк / ©Чемпіон

Команда хотіла зробити подарунок головному тренеру Олександру Хацкевичу на день народження.

Про це сказав гравець Динамо Микола Морозюк під час післяматчевого інтерв'ю, передає кореспондент Чемпіона Андрій Твердохліб.

"Ми й самі не можемо зрозуміти, в чому причина невдач в перших таймах в останніх матчах. Психологічний стан команди в цілому нормальний", - наголосив півзахисник.

"Про гру з Шахтарем сьогодні ніхто не думав. Відіграли проти Янг Бойза, завтра прокинемося і почнемо думати про Шахтар", - зауважив Микола.

"Звичайно я працюю на треневаннях над виконанням штрафних, але в іграх виходить краще", - посміхнувшись підсумував гравець Динамо.

Нагадаємо, що київське Динамо і Янг Бойз розписали результативну нічию.
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