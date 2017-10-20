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19.10.2017
9 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]20.10.2017 02:06
Микола Морозюк: Психологічний стан команди нормальний
|Микола Морозюк / ©Чемпіон
Команда хотіла зробити подарунок головному тренеру Олександру Хацкевичу на день народження.
Про це сказав гравець Динамо Микола Морозюк під час післяматчевого інтерв'ю, передає кореспондент Чемпіона Андрій Твердохліб.
"Ми й самі не можемо зрозуміти, в чому причина невдач в перших таймах в останніх матчах. Психологічний стан команди в цілому нормальний", - наголосив півзахисник.
"Про гру з Шахтарем сьогодні ніхто не думав. Відіграли проти Янг Бойза, завтра прокинемося і почнемо думати про Шахтар", - зауважив Микола.
"Звичайно я працюю на треневаннях над виконанням штрафних, але в іграх виходить краще", - посміхнувшись підсумував гравець Динамо.
Нагадаємо, що київське Динамо і Янг Бойз розписали результативну нічию.
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